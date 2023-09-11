Лула де Сильва заявил, что вопрос с арестом Путина будет решать суд, хотя ранее утверждал, что не собирается арестовывать российского президента.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил что вопрос ареста российского диктатора Владимира Путина будет решать суд, хотя ранее утверждал, что не собирается арестовывать российского президента в случае его визита в страну на саммит G20 в 2024 году, сообщает UOL.

"Я не знаю, арестует ли его суд, я не знаю, арестует ли его бразильская система правосудия. Это решают суды, а не [бразильское] правительство или парламент", - сказал он.

Лула также заявил, что планирует "изучить вопрос" Международного уголовного суда.

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"Я действительно хочу изучить этот вопрос этого [Международного] уголовного суда, потому что Соединенные Штаты не являются его стороной, Россия также не является его стороной. Итак, я хочу знать, почему Бразилия подписала суд, который США не принимают", - заявил президент Бразилии.

Ранее президент Бразилии пообещал не арестовывать Путина

Луис Инасиу Лула да Силва на саммите G20 в Индии, который проходил 9-10 сентября, заявил, что при его президентстве Путина "ни за что не арестуют" и тот может свободно ехать на следующий саммит G20 в Рио-де-Жанейро в 2024 году.

В Офисе президента Украины назвали такое заявление неприемлемым и отметили, что Луис Инасиу Лула да Силва выступает за беззаконие "ради русских убийц".

17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента Российской Федерации Владимира Путина по подозрению в депортации украинских детей в Россию. Теперь Путина должны арестовать в каждой из стран-членов Римского статута, одной из которых является Бразилия.

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