Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил что вопрос ареста российского диктатора Владимира Путина будет решать суд, хотя ранее утверждал, что не собирается арестовывать российского президента в случае его визита в страну на саммит G20 в 2024 году, сообщает UOL.
"Я не знаю, арестует ли его суд, я не знаю, арестует ли его бразильская система правосудия. Это решают суды, а не [бразильское] правительство или парламент", - сказал он.
Лула также заявил, что планирует "изучить вопрос" Международного уголовного суда.
"Я действительно хочу изучить этот вопрос этого [Международного] уголовного суда, потому что Соединенные Штаты не являются его стороной, Россия также не является его стороной. Итак, я хочу знать, почему Бразилия подписала суд, который США не принимают", - заявил президент Бразилии.
Ранее президент Бразилии пообещал не арестовывать Путина
Луис Инасиу Лула да Силва на саммите G20 в Индии, который проходил 9-10 сентября, заявил, что при его президентстве Путина "ни за что не арестуют" и тот может свободно ехать на следующий саммит G20 в Рио-де-Жанейро в 2024 году.
В Офисе президента Украины назвали такое заявление неприемлемым и отметили, что Луис Инасиу Лула да Силва выступает за беззаконие "ради русских убийц".
17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента Российской Федерации Владимира Путина по подозрению в депортации украинских детей в Россию. Теперь Путина должны арестовать в каждой из стран-членов Римского статута, одной из которых является Бразилия.