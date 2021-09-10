Арту Метрано было 84 года.

Скончался американский актер Арт Метрано, известный по роли лейтенанта Маузера в комедийной кинофраншизе "Полицейская академия". Ему было 84 года.

Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на его сына.

Актер скончался в собственном доме в городе Авентура. Сообщается, что смерть наступила в результате естественных причин.

Арт Метрано: что известно об актере

Арт Метрано сыграл более 30 ролей в картинах разных жанров.

Читайте также"Играл в футбол и просто упал": умер украинский певец, ему было 36 летНаибольшую известность ему принесли роли в лентах "Полицейская академия 2: Их первое задание" и "Полицейская академия 3: Переподготовка", а также в одноименном сериале 1997-1998 годов.

Ранее стало известно о смерти легендарного французского актера театра и кино Жан-Поля Бельмондо. Он скончался в возрасте 88 лет. 9 сентября в Париже прошла церемония чествования памяти актера.

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Автор: Катерина Шварц