Спустя много лет после скандала актеру присудили почетное звание "Легенда Disney".

В Лас-Вегасе на 80-м году жизни скончался американский актер Томми Кирк.

Об этом сообщает TMZ.

Актер умер в своем доме. Его тело обнаружил сосед.

Известно, что смерть артиста наступила по естественным причинам.

Томми Кирк умер: что известно об актере

Томми Кирк родился 10 декабря 1941 в городе Луисвилл.

Читайте такжеУмерла пышнотелая актриса по прозвищу "Богиня", она садилась на мужчин за деньгиОн прославился, сыграв в вестерне студии Disney "Старый брехун" (1957) главную роль – мальчика, хозяина героической собаки.

Кирк исполнил еще несколько ролей в ряде фильмов Disney, однако в 1964 году его уволил сам основатель студии Уолт Дисней.

В 2006 году актеру присудили почетное звание "Легенда Disney", которая присуждается ежегодно за экстраординарный и существенный вклад в историю The Walt Disney Company.

Томми Кирк: скандал с увольнением

По информации СМИ, Уолт Дисней уволил 21-летнего Томми Кирка за гомосексуальность.

"Когда мне было 17-18 лет, я наконец признался себе, что я не изменюсь. Я не знал, какие будут у этого последствия, но я чувствовал, что моя карьера в Disney закончена, может быть, и вся актерская карьера", – вспоминал он.

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Автор: Катерина Шварц