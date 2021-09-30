В Лас-Вегасе на 80-м году жизни скончался американский актер Томми Кирк.
Об этом сообщает TMZ.
Актер умер в своем доме. Его тело обнаружил сосед.
Известно, что смерть артиста наступила по естественным причинам.
Томми Кирк умер: что известно об актере
Томми Кирк родился 10 декабря 1941 в городе Луисвилл.
Читайте такжеУмерла пышнотелая актриса по прозвищу "Богиня", она садилась на мужчин за деньгиОн прославился, сыграв в вестерне студии Disney "Старый брехун" (1957) главную роль – мальчика, хозяина героической собаки.
Кирк исполнил еще несколько ролей в ряде фильмов Disney, однако в 1964 году его уволил сам основатель студии Уолт Дисней.
В 2006 году актеру присудили почетное звание "Легенда Disney", которая присуждается ежегодно за экстраординарный и существенный вклад в историю The Walt Disney Company.
Томми Кирк: скандал с увольнением
По информации СМИ, Уолт Дисней уволил 21-летнего Томми Кирка за гомосексуальность.
"Когда мне было 17-18 лет, я наконец признался себе, что я не изменюсь. Я не знал, какие будут у этого последствия, но я чувствовал, что моя карьера в Disney закончена, может быть, и вся актерская карьера", – вспоминал он.
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