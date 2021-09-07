Причиной смерти Уильямса могла стать передозировка героина или фентанила.

Умер американский актер Майкл Уильямс.

Об этом сообщает New York Post.

Тело 54-летнего актера нашел племянник в его квартире в Нью-Йорке.

По предварительным данным, причиной смерти Уильямса могла стать передозировка героина или фентанила. О возможной передозировке сообщают источники NBC 4 New York.

Официально причина смерти еще не установлена.

Родственники Уильямса в своем обращении подтвердили смерть актера.

"Семья с глубоким сожалением объявляет о кончине номинированного на премию "Эмми" актера Майкла Кеннета Уильямса. Она просит вашей конфиденциальности, скорбя об этой непреодолимой утрате", - отметила представитель актера Марианна Шафран.

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Майкл Уильямс - главные роли актера

Майкл Уильямс пять раз номинировался на известную телевизионную премию "Эмми" за роли в сериалах "В блюзе только Бесси", "Однажды ночью", "Когда они нас увидят", "Прослушка".

Уильямс является обладателем Премии Гильдии актеров за игру в телешоу "Подпольная империя" (2010–2014).

За роль в хоррор-сериале "Страна Лавкрафта, который вышел в 2020 году, Уильямс получил премии Critics’ Choice Television Award и Hollywood Critics Association TV Awards, а также был номинирован на "Эмми".

Автор: Денис Прядко