По словам вице-президента, происходящее грозит "серьезной войной".

В Болгарии заявили, что миру грозит серьезная война, если власти России и Украины не сядут за стол переговоров.

Вице-президент Илиана Йотова, комментируя планы российского президента Путина разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси, заявила, что все становится "опаснее и страшнее", поэтому странам нужно начать переговоры, пишет Radio Bulgaria.

"Это наше желание, потому что большее количество вооружений во всех странах приводит, как видите, к непредсказуемым решениям, которые практически грозят уже серьезной войной. Я надеюсь, что разум все же возобладает и что в данном случае речь идет больше об угрозах, чем о реальных действиях", - заявила Йотова журналистам.

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Переговоры с Россией

Как известно, украинские власти неоднократно заявляли, что переговоры с Россией возможны только после того, как страна-агрессор выведет свои войска с территории Украины.

Осенью президент Владимир Зеленский заявил, что получал через партнеров сигналы о готовности российского диктатора к переговорам. Он предложил публичную форму переговоров, однако в Москве сказали, что таких "не бывает".

Кроме того, Зеленский объяснял, что Россия использует переговорный процесс только для того, чтобы выиграть время для восстановления своих сил.

В феврале спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Россия готова пойти на переговоры, если Киев "не будет выдвигать условий".

Также российская сторона отказывается обсуждать мирную формулу Украины, представленную на саммите "Большой двадцатки".

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