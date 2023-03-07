Глава МИД Китая также отметил, что хорошие отношения между Пекином и Москвой "необходимы" в этом нестабильном мире.

Китай призвал "как можно скорее" начать процесс мирных переговоров для урегулирования "конфликта в Украине", который "выходит из-под контроля".

Об этом заявил министр иностранных дел Китая Цинь Ган, пишут CNN и Reuters. По его словам, санкции и давление на РФ якобы "не решат проблему".

"Украинский кризис подошел к критическому моменту. Либо прекращаются боевые действия и восстанавливается мир и начинается процесс политического урегулирования, либо в огонь подливается еще больше масла, и кризис еще больше расширяется и выходит из-под контроля", - сказал китайский дипломат.

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Глава МИД Китая также заявил, что война в Украине якобы управляется "невидимой рукой", которая способствует затягиванию и эскалации "конфликта". "Невидимая рука" использует украинский кризис для достижения определенных геополитических целей", - отметил Цинь и призвал к скорейшему началу диалога.

"Конфликт, санкции и давление не решат проблему… Процесс мирных переговоров должен начаться как можно скорее, и следует уважать законные интересы безопасности всех сторон", - сказал китайский дипломат.

Он также отметил, что хорошие отношения между Пекином и Москвой "необходимы" в этом нестабильном мире.

"Чем более нестабильным становится мир, тем важнее для Китая и России неуклонно развивать свои отношения. Китай и Россия не основаны ни на союзе, ни на конфронтации и не нацелены ни на какую третью сторону. Это не угроза ни для одной страны", - сказал Цинь Ган.

Война в Украине - позиция Китая

Заявления Ган Циня в отношении войны в Украине прозвучали на фоне растущей напряженности в отношениях между Пекином и Европейским союзом, который поставил под сомнение искренность Китая как посредника, когда он отказался назвать Россию агрессором в конфликте.

Как сообщал УНИАН, Китай отказывается осуждать Россию за ее вторжение в Украину и не называет это "войной". В российской агрессии против Украины Пекин обвиняет НАТО и США и критикует их за поставки нашей стране оружия, необходимого для защиты от нападения. Китай официально не поддержал санкции против РФ.

В конце 2022 года главный дипломат Китая Ван И заявил о планах Пекина будет углублять связи с Россией в 2023 году. Он также подчеркнул "беспристрастную позицию" его страны по войне в Украине. А в начале этого года замминистра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй в ходе рабочей поездки в Россию договорился содействовать прогрессу в отношениях стран.

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