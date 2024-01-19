Независимо от того, как закончатся выборы, представители западных разведок полагают, что война продлится гораздо дольше, как минимум ещё два года.

В Белом доме и НАТО опасаются, что, в случае победы Трампа, поддержка Киева максимально сократится. При этом война будет длиться еще как минимум несколько лет.

Член Демократической партии Майк Куигли в эфире CNN объяснил эти опасения.

"Основная причина, по которой республиканцы не выступают в поддержку дополнения к Украине, заключается в том, что они не хотят обидеть кандидата Трампа и его сторонников. Он уже ясно дал понять, что будет делать: война закончится в его первый день, а это значит, что Путин сможет сохранить те границы, которые у него есть, если не больше", - сказал он.

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Независимо от того, как закончатся выборы, представители западных разведок полагают, что война продлится гораздо дольше, как минимум ещё два года. В частном порядке некоторые официальные лица США и Запада заявляют, что боевые действия могут продлиться до пяти лет.

Именно по этой причине чиновники администрации и законодатели стремились направить финансирование в Украину до того, как срок потенциально истечет в конце 2024 года.

"Помимо того, что существует острая необходимость, многие люди, с которыми я разговаривал, думают о том, чтобы получить как можно больше помощи до января 2025 года. Важно не только, чтобы деньги были присвоены, но и чтобы они были выплачены до выборов, поскольку любые средства на 24 финансовый год, все еще ожидающие использования, могут быть заблокированы Трампом", - признался один из американских чиновников.

Помощь Украине - позиция Трампа

Дональд Трамп выступил против компромиссного соглашения с Белым домом, в рамках которого предполагается и укрепление границы с Мексикой, и выделение военной помощи Украине. Об этом он написал в своей собственной соцсети The Truth.

"Я считаю, что нам не следует заключать соглашение о границе вообще, если мы не получим ВСЁ, чтобы прекратить НАШЕСТВИЕ миллионов и миллионов людей из ниоткуда в нашу (...) страну. Также я не сомневаюсь, что наш спикер Палаты представителей Майк Джонсон заключит только такое соглашение, которое будет идеальным для границы", - написал Трамп.

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