Пригожин рассчитывал поставить "своего" человека во главе Генштаба РФ, но ничего не удалось.

Ситуация вокруг Соледара Донецкой области четко продемонстрировала, что у главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина нет такого влияния, на которое все, в том числе и он, рассчитывали.

Как сообщает российский проект "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на источник, Пригожин ожидал, что вот-вот сможет заменить главу Генштаба РФ Валерия Герасимова на "своего" человека, но штурм Соледара обернулся против него.

"Сейчас стало понятным то, что влияние Пригожина совершенно не такое огромное, как все (и он сам тоже) считали. После Соледара все пошло не по плану, на который он рассчитывал. Казалось, что вот-вот – и Пригожин заменит Герасимова на своего человека. Но повернулось все против самого Пригожина и ЧВК", - говорит источник.

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По данным собеседника канала, потери "Вагнера" в Соледаре - адские, "что в целом предсказуемо и понятно с учетом поставленной задачи". Бойцов пытаются подбодрить морально, хотя раньше это не очень практиковалось в ЧВК.

"Но в целом все печально, конечно. С таким подходом во время штурма Славянска и Краматорска нужны люди в больших количествах, чем у Музыкантов ("вагнеровцев" - УНИАН) вообще когда-то было единовременно. С небольшого наблюдения - "Вагнер" внутри структуры стали называть "армией", а военные употребляют термин "подразделение". Трудно сказать, это просто словесные войны или какие-то намеки", - отметил источник.

Бои за Соледар

Российские захватнические войска продолжают штурмовать город. Они уже несколько раз объявляли о якобы его взятии, однако бои продолжаются. Между российским Минобороны и ЧВК "Вагнер" все чаще возникают конфликты. Евгений Пригожин заявил, что у его наемников "постоянно пытаются украсть победу".

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, российские захватчики подверглись огромных потерь, поскольку избрали неправильную тактику. Представитель восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что российские военные там "по сути, по телам своих наступают".

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