На стороне террористов воюют сербские наемники - очевидцы

Об этом корреспонденту УНИАН заявил глава общественной организации – Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирёв. Он заверил, что данную информацию ему передают непосредственно с мест события члены его общественной организации и местные жители, являющиеся очевидцами происходящего.

По его словам, «в городе Алчевске, в гостинице «Юбилейная» зафиксированы иностранные наемники – сербские четники, отряд Йовашкевича в количестве около 30 человек». Снегирев уточнил, что эти сербские наемники известны пророссийским настроением и имеют свою форму одежды – черную с особыми знаками различия.

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Активист напомнил, что впервые в поле зрения в Украине сербские четники попали в Крыму, где их замечали на блокпостах так называемой "самообороны".

«Российский офицер Игорь Гиркин (Стрелков) – «главнокомандывающий» террористов на Востоке Украины высоко оценивает боеспособность сербских четников, которые прошли Балканские войны и имеют большой опыт ведения боевых действий в условиях города», - отметил Снегирев.

Он подчеркнул, что «география наемников, прибывших воевать на Донбассе кроме граждан Российской Федерации из Забайкалья, Дальнего Востока, Мурманской области и др, расширилась боевиками из Сербии, то есть, Украина сегодня подверглась агрессии со стороны международного терроризма».