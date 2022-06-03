Среди техники были замечены бронетранспортеры БМП-1 и БМП-2, танки Т-72Б3 и вагоны с людьми.

Вчера в 20:00 в Беларуси местные жители заметили колонну военной техники, которая направлялась из Молодечно в Минск.

Об этом сообщает Беларускі Гаюн.

В частности, среди техники были замечены бронетранспортеры БМП-1 и БМП-2, медицинский МТ-ЛБ, танки Т-72Б3, а также вагоны с людьми.

Отмечается также, что вчера в 22:00 мимо станции Минск-Восточный в сторону Борисова проехал эшелон военной техники Вооруженных сил Беларуси. Среди техники местные заметили около 10 танков Т-72, бронетранспортеры МТ-ЛБ, более 7 самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", более 16 БМП-2. Сообщают также о синих вагонах БЕЛЖД и грузовых вагонах.

Уже сегодня, 3 июня, со стороны Орши в направлении Лепеля или Новолукомля (Витебская область) двигался эшелон с большим количеством военной техники Вооруженных сил Беларуси. Среди техники заметили БМП-1 и БМП-2.

"Высока вероятность того, что это тот самый склад с техникой, который очевидцы замечали в неполном объеме", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 2 июня Генеральный штаб ВСУ отметил, что сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.

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