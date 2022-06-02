На Волынском и Полесском направлениях основные усилия вооруженных сил Беларуси сосредоточены на усилении мер по охране границы.

Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"На Волынском и Полесском направлениях основные усилия вооруженных сил Беларуси сосредоточены на усилении мер по охране границы. Одновременно, осуществляется минирование лесных дорог, объездных путей и мостов в приграничных с нашим государством районах. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси", - говорится в сообщении.

Также в Генштабе отметили, что на Северском направлении враг активных действий не проводил. Отмечается перемещение артиллерийских и мотострелковых подразделений, находившихся в районах восстановления.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Генштаб ВСУ назвал цели российских оккупантов на ближайшую перспективу. РФ предусматривает сосредоточение усилий на отдельных ключевых направлениях фронта, и в частности на востоке и юге Украины.

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