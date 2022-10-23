Для этого и придумали "развертывание региональной группировки войск".

Развертывание региональной группировки войск - прикрытие для боевой подготовки мобилизованных из РФ в Беларуси. Этого не скрывают даже военные пропагандисты.

Об этом сообщает мониторинговый проект "Беларускі Гаюн".

В частности, пропагандистка ВоенТВ в эфире одной из программ рассказала о "планах нападения НАТО на Беларусь с применением ядерного оружия" и о развертывании региональной группировки войск как вынужденной степени сдерживания. Пропагандистка также раскрыла, чем именно будут заниматься российские военные, которые продолжают прибывать в Беларусь: "Чем будет заниматься РГВ на территории нашей страны, уже известно: плановой боевой подготовкой".

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Утром Минобороны РБ опубликовало очередной фотоотчет о прибытии эшелона с российскими "военными". Внешний вид россиян и их различная форма (в частности с неуставными "гражданскими" элементами одежды) указывает на то, что это "мобики", а не регулярные части ВС РФ.

"Таким образом, уже никто и не скрывает, что цель развертывания "региональной группировки войск" в РБ - это подготовка на полигонах подготовки большого количества мобилизованных в РФ). "Региональная группировка" в этом случае выполняет функцию юридического оформления заезда российских военных, а также создания дополнительной напряженности на границах РБ с Украиной и странами ЕС/НАТО", - констатируют наблюдатели.

Как пишет "Беларускі Гаюн", дополнительным свидетельством этой теории является отсутствие на эшелонах с "мобиками" тяжелой бронетехники. Пока отмечалась лишь автомобильная техника (для обеспечения жизнедеятельности в полевых условиях), а также специальная техника понтонно-мостового подразделения, которую могли стянуть для учений. Также стоит отметить, что российские военные прибывают на военные полигоны в северных и центральных регионах РБ, а не к границам с Украиной.

Роль Беларуси в войне РФ против Украины-что известно

С начала полномасштабной войны России против Украины Беларусь стала плацдармом для российской армии. Именно оттуда начиналось наступление на северные регионы нашей страны и наносятся ракетные удары по украинским городам.

В последнее время активность врага на украинско-белорусской границе возросла. При этом, в британской разведке считают, что новое вторжение в Украину с территории Беларуси сейчас маловероятно. Россия вряд ли сможет собрать готовые к боевым действиям формирования в необходимом количестве из-за того, что ее силы уже задействованы в Украине.

Ранее журналисты проанализировали спутниковые снимки с аэродрома Зябровка под белорусским Гомелем и пришли к выводу, что там за последний месяц происходят активные изменения. Туда прибывают российские войска и новая техника.

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