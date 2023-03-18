Россия не собирается сворачивать свой "тренировочный лагерь" в Беларуси.

Вооруженные сили Российской Федерации не собираются сворачивать свою "деятельность" на территории Беларуси. Об этом свидетельствуют проанализированные мониторинговой группой "Беларускі Гаюн" спутниковые снимки.

Более того, Россия может перебросить в РБ новую "партию" своих военных якобы для учений.

"ВС РФ не собираются сворачивать свой "тренировочный лагерь" на полигоне, и стоит ожидать переброски в РБ новых групп военных для обучения", — пишет "Беларускі Гаюн".

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Так, свежие спутниковые снимки полигона Обуз-Лесновский свидетельствуют о проведении ротации и выводе части российского контингента из Беларуси.

Мониторинговая группа отмечает, что, несмотря на уменьшение количества российских военных на полигоне, предположительно пустые палатки для проживания личного состава пока не были демонтированы.

Роль Беларуси в войне России против Украины

Накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину Россия проводила якобы совместные учения с беларускими военными на территории РБ. Утром 24 февраля 2022 года российские оккупанты начали наземное вторжение в нашу страну с территории Беларуси.

Более того, Лукашенко с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину разрешил России запускать ракеты с территории РБ. Из-за этого на обе эти страны наложены новые европейские санкции.

Но регулярная белорусская армия не принимает прямого участия во вторжении в Украину.

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