Белорусское МВД инициирует внесение БЧБ флага и лозунга "Живет Беларусь" в перечень нацистской символики.

КГБ Беларуси собирается утвердить постановление, которым бело-красно-белый флаг белорусской оппозиции будет назван экстремистским, а лозунг "Живет Беларусь" хотят приравнять к нацистскому приветствию "Хайль Гитлер".

Об этом сообщает белорусская служба "Радио Свобода" со ссылкой на телеграм-канал государственного Белорусского союза журналистов (БСЖ).

В документе отмечается, что такой "символ использовался карателями и полицаями", а лозунг назван "коллаборационистским приветствием и боевым кличем" и ставится в один ряд с "нацистским партийным приветствием "Хайль Гитлер".

Санкции против режима Лукашенко

На саммите 25 мая лидеры государств и правительств стран-членов ЕС договорились подготовить новые санкции против Беларуси из-за принудительной посадки самолета компании Ryanair в Минске и задержания основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту самолета.

2 октября 2020 года Евросоюз ввел санкции против 40 белорусских чиновников, впоследствии, 6 ноября - еще против 14, а также Александра Лукашенко. Решение о введении ограничительных мер принято из-за подавления мирных протестов и фальсификации результатов президентских выборов.

17 декабря 2020 года Совет ЕС ввел третий пакет санкций против 29 человек и 7 компаний из Беларуси. Ограничительные меры предусматривают запрет на въезд и замораживание активов. Гражданам из стран-членов Евросоюза запрещено оказывать финансовую помощь всем физическим и юридическим лицам из Беларуси, попавшим под санкции.

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Автор: Олег Давыгора