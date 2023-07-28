В колоне по меньшей мере 80 единиц автомобильной техники, включая бронеавтомобили и бензовозы.

Прямо сейчас 13-я колонна ЧВК "Вагнер" едет по трассе М5 от Бобруйска в направлении Осиповичей (Беларусь).

Как пишет мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", в колонне боевиков насчитывается минимум 80 единиц автомобильной техники: бронеавтомобили "Щука" ("Чекан"), бензовозы, ПАЗ, автобусы, КамАЗы тентованные и бортовые, фуры и Уралы, пикапы и легковые авто, несколько тралов, грузовик с манипулятором и буханки.

"Примечательно, что некоторые бронеавтомобили движутся с измененной задней частью — в виде КУНГа, на который нанесен крест, как санитарная машина. Также в колонне был замечен серый автобус с красно-зеленым сочетанием цветов лукашистов и их гербом", - сообщает "Гаюн".

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Отмечается, что машины движутся на номерах "ЛНР" или РФ, в сопровождении ГАИ. По данным мониторинговою группы, сейчас колонна проезжает Осиповичи и далее, как и все предыдущие, уйдёт в направлении платочного лагеря ЧВК "Вагнер" в село Цель.

ЧВК "Вагнер" в Беларуси

Как ранее сообщал УНИАН, 25 июля "вагнеровцы" впервые привезли в Беларусь бронетехнику. В колонне из 30 автомобилей были замечены бронеавтомобили "Щука", которые являются одними из самых эффективных транспортных средств ЧВК "Вагнер".

26 июля появились спутниковыме снимки базы "Цель" в Беларуси. Журналисты подсчитали, что там находится около 750 единиц техники "вагнеровцев", ее количество за неделю выросло в полтора раза.

Однако вечером 27 июля "Вагнер" перевез в Беларусь еще около 50 единиц техники, включая бронеавтомобиль.

The Washington Post пишет, что на северной границе Украины растет напряжение в связи с пребыванием в стране наемников ЧВК "Вагнер". Границу усиливает не только Украина, но и Польша.

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