Польское СМИ отметило, что увеличение количества топ-офицеров свидетельствует о том, что Путина не устраивает ситуация на фронте.

В российской армии стало больше генералов. За общее продвижение по службе в отвечает российский диктатор Владимир Путин. Он же и назначает генералов и офицеров на все штатные генеральские должности. В ситуации войны с Украиной именно за повышениями генералов в российской армии стоит следить больше всего.

Как сообщает польское издание Defence24, в начале декабря в России появились новые генералы. Путин указом № 932 от 6 декабря присвоил звание:

восьмерым генерал-лейтенантам;

одному вице-адмиралу;

20 генерал-майорам;

четырем контр-адмиралам.

В декабре 2022 года командующим 20-й общевойсковой армией Западного военного округа стал полковник Сухраб Султанович Ахмедов. 17 февраля 2023 года ему было присвоено звание генерал-майора, а теперь, менее чем через 10 месяцев, он стал генерал-лейтенантом.

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Всего в 2023 году генеральские звания в армии получили 124 военнослужащих, из них:

восемь генерал-полковников;

два адмирала;

29 генерал-лейтенантов;

пять вице-адмиралов;

74 генерал-майора;

шесть контр-адмиралов.

Для сравнения, в 2020 году было присвоено 73 звания, а в 2021 году – 71. определить количество присвоенных высоких званий в 2022 году сложнее, поскольку сразу после вторжения в Украину россияне засекретили часть информации. Известно как минимум 81 общее повышение, но их истинное число, вероятно, около 90.

Военные действия в 2022 году привели к увеличению количества повышений, но рекордным стал лишь текущий 2023 год.

Точно неизвестно, сколько генералов сейчас на службе, поскольку нет точных данных о количестве генералов, которые уходят в отставку. В большинстве случаев многочисленные сведения о гибели некоторых генералов на фронте не подтверждаются.

В то же время Россия держит в строгом секрете количество штатных генеральских должностей в армии и вне ее. Многие из этих должностей занимают полковники. Для многих из них получить генеральскую звезду – это солдатская мечта, ради которой они способны на все.

"Поэтому царская, советская, а теперь и российская власть умело использует инструмент повышения до генеральских и адмиральских званий. Так же, как награждение званиями, орденами и медалями, вручение знамен воинским частям и присвоение им званий и знаков отличия. Это касается не только армии, но и других силовых структур. Эквиваленты генеральских и офицерских званий также используются в гражданских учреждениях, таких как прокуратура, система юстиции или государственная гражданская служба. Интересно, что люди на этих должностях имеют знаки различия в гражданской форме. Как и российский дипломатический корпус. Россия любит мундиры, должности и ордена", - пишет издание.

Анализируя приказ Путина о присвоении воинских званий от 6 декабря этого года, издание отдельно отмечает, что повышение также получили офицеры не из Министерства обороны. В Росгвардии новые звания присвоены шести генерал-лейтенантам, семи генерал-майорам, двум генерал-лейтенантам полиции и двум генерал-майорам полиции. В Службе судебных приставов: два генерал-лейтенанта внутренней службы и шесть генерал-майоров внутренней службы.

Как правило, россияне не сообщают об общих повышениях в ФСБ, в том числе и в пограничной службе, входящей в ее состав, и в Службе внешней разведки.

"Труднее всего ответить на вопрос, готовится ли президент Путин, повышая многих генералов, к новому нападению на Украину? Похоже, Кремль до сих пор сосредоточен на решении там "специальной военной операции". Похоже, российские власти не устраивает нынешняя ситуация на фронте. Пока шансы на мирное решение этого конфликта и выход из Украины практически равны нулю. У россиян есть выбор: сохранить текущий статус или атаковать снова в больших масштабах", - подытожило издание.

Гибель русских высших офицеров на фронте

По подсчетам российского оппозиционного проекта "Медиазона", с начала полномасштабного вторжения в Украину в результате боевых действий погибли 7 российских генералов. Однако это лишь те, чья гибель подтверждается открытыми источниками - публикациями некрологов, заявлениями российских официальных лиц, обнаруженными могилами на кладбищах.

При этом украинская сторона за время полномасштабной войны заявляла о гибели 12 российских генералов.

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