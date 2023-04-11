По его словам, миграционная служба Аргентины "издевается" над россиянами.

Посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов жалуется на проявления "русофобии" в этой стране. По его словам, россиян выселяют из квартир, дискриминируют на работе, заставляют беременных спать на полу в аэропорту и проверяют документы, если слышат русский язык.

Как пишут пропагандистские СМИ, Феоктистов хочет увидеть Аргентину дружественной, однако там возникают случаи "прямого насилия" в отношении граждан России. Он утверждает, что российского консула ударили в затылок, когда он выходил из католического собора после всемирной мирной литургии.

Также дипломат жалуется, что в некоторых аргентинских школах отказываются продлевать контракты с учителями русского языка, а также фиксируются случаи выселения семей россиян из квартир. Причины таких случаев не уточняются, а объясняются общими фразами вроде "это нарушение действующих договоров на жилье".

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Феоктистов обвинил миграционную службу Аргентины в умышленном преувеличении количества российских иммигрантов и "издевательстве" над россиянами.

"В феврале этого года шестерых беременных несколько дней продержали в транзитной зоне аэропорта, буквально заставив спать на полу. В то же время статистика показывает, что поток иммигрантов из некоторых стран Латинской Америки намного выше. Но именно россияне стали объектом особого внимания", - сказал он.

Его также возмутило, что власти страны отказывают российским общинам в организации популярных среди россиян вечеринок вроде "Матушка Русь".

Скандал с россиянами в Аргентине

В прошлом году россияне устроили "родильно-паспортный туризм" в Аргентину. Пользуясь местным законодательством, граждане РФ бросились рожать детей в этой стране, чтобы дать им возможность получить паспорт Аргентины.

В начале февраля 2023 года аргентинские власти решили разобраться с этой ситуацией. Миграционные органы начали наводить порядок с потоком беременных россиянок.

В конце марта сообщалось, что власти Аргентины начали массово отказывать гражданам РФ в продлении разрешений на пребывание в стране после скандала с нашествием беременных россиянок.

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