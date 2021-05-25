Именем выдающегося ученого будет названа улица, где находится украинское посольство.

В Анкаре переименуют улицу, где находится посольство Украины в честь выдающегося языковеда и полиглота Агафангела Крымского.

Об этом в Facebook сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига, который завершает свою дипломатическую миссию в Анкаре.

"Начинаем последнюю мою неделю в Турции с приятных новостей - улице Агафангела Крымского в Анкаре быть! Получили положительный ответ турецкой стороны на наше обращение о переименовании одной из улиц столицы в улицу им. Агафангела Крымского, 150-летие со дня рождения которого мы отмечаем в этом году", - заявил Сибига.

По словам дипломата, в итоге улица, на которой размещено украинское посольство, будет носить имя Агафангела Крымского. Осталось завершить лишь некоторые формальности.

Кроме того, отметил посол, вскоре в центре Анкары, в одной из самых престижных локаций столице Турции, будет открыт Украинский парк, который сейчас находится в стадии благоустройства. Решение местных властей о его создании также принято.

Справка УНИАН. Агафангел Ефимович Крымский - украинский историк, языковед, ученый, ориенталист, писатель и переводчик, полиглот, один из организаторов Академии наук Украины.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко