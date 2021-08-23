Инцидент произошел между афганскими силами безопасности и неизвестными нападавшими.

В Международном аэропорту Кабула имени Хамида Карзая произошла перестрелка между афганскими силами безопасности и неизвестными нападавшими.

Как передает Deutsche Welle, об этом в понедельник, 23 августа, сообщили в Twitter объединенного оперативного командования сил бундесвера.

По его данным, инцидент произошел в 04:13 в северной части воздушной гавани. В результате один из представителей афганских сил безопасности был убит, еще трое ранены.

В дальнейшее развитие инцидента были вовлечены американские и германские силы. Никто из солдат бундесвера не пострадал.

Как отмечается, официальный представитель НАТО ранее сообщил, что за последние семь дней в аэропорту Кабула и его окрестностях погибли по меньшей мере 20 человек. По словам очевидцев, одних застрелили, другие погибли в давке.

Захват Афганистана"Талибаном"

Как сообщал УНИАН, после 15 августа террористическое движение "Талибан" захватило все крупные города Афганистана, включая Кабул. В связи с этим США и другие страны были вынуждены активизировать эвакуацию своих граждан. Сам аэропорт находится под охраной американских военных и их союзников.

Украина ранее эвакуировала из Афганистана 79 граждан из шести стран - Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.

22 августа военно-транспортным самолетом Ил-76МД были эвакуированы еще 83 человека, в том числе 31 украинец.

Автор: Инна Андалицкая