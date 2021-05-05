Работники фармацевтической компании промывали и перепродавала наборы для быстрого тестирования.

В Индонезии арестовали пятерых сотрудников фармацевтической компании за то, что они, как считается, промывали и перепродавали использованные наборы тестирования на COVID-19.

Тесты такими наборами, возможно, сделали около 9 тыс. пассажиров в аэропорту города Медан, сообщает BBC.

Чтобы попасть в страну, необходимо иметь отрицательный тест, и такая услуга доступна непосредственно в аэропорту. Администрация пользовалась наборами для быстрого тестирования компании Kimia Farma.

Читайте такжеВ Дании мужчину заключили в тюрьму после того, как он кашлял на копов и кричал: "Корона!"После жалоб пассажиров на то, что они получили ложно положительные результаты тестов, на прошлой неделе полиция направила тайного офицера, выдававшего себя за пассажира. Когда же ему сделали мазок и тест показал положительный результат, правоохранители провели рейд и выяснили, что комплекты тестов используются повторно.

По данным полиции, мошенники работали таким образом с декабря прошлого года. Их прибыль составила 1,8 млрд рупий (около 125 тыс. долл. США). В частности, на эти деньги один из подозреваемых строил себе роскошный дом.

Работников-фигурантов дела компания уже уволила и пообещала усилить внутренний контроль. В то же время два адвоката, которые часто летали через аэропорт в последние месяцы, заявили, что планируют подавать в суд коллективный иск против Kimia Farma. За каждую жертву мошенников они надеются получить компенсацию 1 млрд рупий (около 69 тыс. долл. США).

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Перевод: Катерина Комолова