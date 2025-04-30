Он призывает американского президента остановить войну, но не путем территориальных уступок.

Украинский профессиональный боксер, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик обратился к президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу.

Спортсмен дал интервью известному английскому телеведущему, журналисту, писателю и медийщику Пирсу Моргану. Он опубликовал в микроблоге X отрывок их разговора, отметив, что полная версия интервью выйдет на "Piers Morgan Uncensored" уже на этой неделе.

Ведущий спросил Усика, как он относится к идее, что в рамках мирного соглашения Украина должна уступить часть территорий, которые незаконно захватила Российская Федерация. Боксер назвал это чушью:

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"У нас есть много вопросов. Почему Россия может это делать, пока мир живет по правилам? Почему вы забираете мою страну? Эй, президент Трамп, откройте глаза, пожалуйста. Пожалуйста, остановите войну в Украине".

На уточнение Моргана, содержит ли его призыв просьбу не отдавать Москве украинские территории, Усик ответил утвердительно. "Нет, конечно, нет. Это моя территория, территория моей страны, это мой народ".

Мирный план Трампа

Напомним, американский президент Дональд Трамп столкнулся с волной критики из-за своего предложения прекратить войну в Украине путем уступок территорий России.

Согласно данным СМИ, американский план предусматривает, что Украина должна отказаться от Крыма и других оккупированных россиянами территориями, а также забыть о намерениях вступить в Североатлантический Альянс.

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что сейчас страна не сможет вернуть оккупированный полуостров военным путем, однако отказываться от него никогда не будет.

Партнеры и союзники Украины поддерживают ее территориальную целостность и выступают против навязанного мира. В частности, министр обороны Германии Борис Писториус назвал американский план "почти капитуляцией" перед Россией.

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