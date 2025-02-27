США отменят 5800 из 6200 многолетних контрактов USAID.

Администрация президента США Дональда Трампа заявила об аннулировании более 90% иностранных грантов Агентства США по международному развитию (USAID), пишет CNN.

В целом в администрации Трампа заявили, что отменят 5800 из 6200 многолетних контрактов USAID, что составит сокращение на 54 миллиарда долларов. Еще 4100 из 9100 грантов Госдепартамента будут отменены, что составит сокращение на 4,4 миллиарда долларов. Кроме того, США планируют прекратить помощь иностранным государствам в размере 60 миллиардов долларов.

Государственный департамент заявил, что госсекретарь Марко Рубио "принял окончательное решение в отношении каждого решения на индивидуальной основе, утвердительно выбрав либо сохранение решения, либо его прекращение в соответствии с условиями инструмента или независимого юридического органа как не соответствующего национальным интересам и внешней политике Соединенных Штатов".

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Как отмечает CNN, значительное сокращение иностранных грантов наносит удар по работе некоммерческих организаций и подрядчиков. Программы помощи по всему миру были остановлены из-за масштабного замораживания финансирования и пересмотра миллиардов долларов помощи.

Помощь США Украине

Ранее Politico сообщало, что в Госдепе США составляют список дополнительных исключений из мер по замораживанию помощи для Украины.

Предлагаемые исключения касаются экономической поддержки Украины и разминирования ее территории, программ по контролю за наркотиками и здравоохранению, а также счетов для финансирования поддержки демократических институтов и гражданского общества.

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