Для Украины предусмотрено всего чуть более 20 миллионов долларов.

Администрация Трампа разморозила $5,3 миллиарда из ранее замороженной иностранной помощи, в основном на программы безопасности и борьбы с наркотиками. При этом, как пишет Reuters, в списке исключений почти нет средств на гуманитарную помощь.

Так, Reuters получило список из 243 исключений, утвержденных по состоянию на 13 февраля, на общую сумму 5,3 миллиарда долларов. Подавляющее большинство освобожденных средств - более 4,1 миллиарда долларов - пришлось на программы, управляемые Бюро по военно-политическим вопросам Государственного департамента США, которое контролирует продажи оружия и военную помощь другим странам и группам. При этом более половины программ, которым будет разрешено продолжить работу, направлены на борьбу с наркотрафиком и нелегальной миграцией в США.

В то же время программы USAID получили менее 100 миллионов долларов в виде исключений - по сравнению с примерно 40 миллиардами долларов, которые ежегодно выделялись на программы USAID до введения моратория.

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В число программ USAID, освобожденных от уплаты налогов, вошли 78 миллионов долларов на непродовольственную гуманитарную помощь в Газе. Отдельно 56 миллионов долларов были выделены Международному комитету Красного Креста в связи с соглашением о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

При этом, отмечает издание, в списке не было конкретных исключений для некоторых из самых тяжелых гуманитарных кризисов в мире, включая Судан, Сирию, Украину, Мьянму и Афганистан.

При этом в список исключений по безопасности вошли 870 миллионов долларов на программы в Тайване, 336 миллионов долларов на модернизацию филиппинских сил безопасности и более 21,5 миллиона долларов на бронежилеты и бронемашины для национальной полиции и пограничников Украины.

Помощь Украине от США

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что у США "нет аппетита" к новому законопроекту о финансировании Украины.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что США предоставили Украине по состоянию на сегодня около 67 млрд долларов оружием и еще 31,5 млрд долларов составила прямая финансовая помощь в бюджет на отдельные программы.

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