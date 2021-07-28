Премьер Британии Борис Джонсон попал в небольшой конфуз на встрече с принцем Чарльзом.
Оба встретились во время открытия мемориала полиции в Национальном мемориальном дендрарии в Стаффорде. Вместе с главой британского правительства мероприятие также посетили политики-консерваторы.
Памятник установили на территории, где размещено еще около 350 мемориалов военным, волонтерами и добровольцам.
Во время церемониала в городе прошел дождь, поэтому Джонсон ходил по локациям с зонтиком. Когда же премьер сел рядом с Чарльзом, из-за сильных порывов ветра его зонт дернуло в сторону.
Борис Джонсон в который раз случайно похвастался густой белокурой шевелюрой.
Сам принц Чарльз на конфуз главы правительства, похоже, не отреагировал. По крайней мере на обнародованных с места события фотографиях его реакция осталась незамеченной.
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