Во время церемониала в городе прошел дождь, поэтому Джонсон ходил по локациям с зонтиком.

Премьер Британии Борис Джонсон попал в небольшой конфуз на встрече с принцем Чарльзом.

Оба встретились во время открытия мемориала полиции в Национальном мемориальном дендрарии в Стаффорде. Вместе с главой британского правительства мероприятие также посетили политики-консерваторы.

Памятник установили на территории, где размещено еще около 350 мемориалов военным, волонтерами и добровольцам.

Во время церемониала в городе прошел дождь, поэтому Джонсон ходил по локациям с зонтиком. Когда же премьер сел рядом с Чарльзом, из-за сильных порывов ветра его зонт дернуло в сторону.

Борис Джонсон в который раз случайно похвастался густой белокурой шевелюрой.

Сам принц Чарльз на конфуз главы правительства, похоже, не отреагировал. По крайней мере на обнародованных с места события фотографиях его реакция осталась незамеченной.

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Автор: Иван Бойко