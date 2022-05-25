Заботится о защитниках, ведь и у него сейчас на передовой двое внуков, говорит мужчина.

Возраст волонтерству не помеха: это доказывает 90-летний Сергей Вознюк из Винниччины, переживший два Голодомора, Вторую мировую и ссылку отца. Мужчина ловко и быстро плетет маскировочные сетки и сразу передает бойцам на передовую. Самостоятельно сплел более сотни единиц камуфляжной маскировки. И это не единственное, чем волонтер-долгожитель помогает нашим военным.

Как говорится в сюжете ТСН, мужчина помогает бойцам еще с 2014-го.

"Это 39 сетка от весны, как началась эпидемия. А так более ста сеток, если вместе брать, что я связал", - говорит Вознюк.

Каждая сетка длиной более 4 метров и два в ширину. Чтобы сплести одну, Вознюк работает почти круглосуточно пять дней.

"Днем режу, вечером темнеет, иду в дом, до 12 часов я режу, ну несколько часов отдыхаю, потому что поперек", - говорит волонтер.

Материалами обеспечивают другие волонтеры. Василий Визка привозит лоскутки камуфляжа, которые забирает со швейной фабрики.

"Он жить не дает, когда у него заканчиваются материалы, он может позвонить, когда захочет. Он очень сердится, когда я привез не вовремя и у него простой. Простоял час там или полтора и он дает мне взбучку", - рассказывает Кизка.

Волонтеры также отправляют готовую маскировку на передовую. Дед Сергей имеет благодарности от многих батальонов, которым он делал защиту. А еще за вкусности, потому что пенсионер передает на фронт всю свою консервацию: варенье, джемы и лесные грибы – заготавливает бойцам каждый сезон. Заботится о защитниках, ведь и у него сейчас на передовой двое внуков.

"Ему не надо никакого фотоотчета, видео. Он говорит, Бог все видит, мы работаем для Украины", - рассказывают о мужчине волонтер.

Себя же Вознюк считает настоящим бандеровцем. Сын "врага народа" знает цену свободе еще с детства. Его отца, обычного селянина, советская власть в 1939 году посадила на Колыму.

"Враг народа", КРД, 58 статья, контр революционная деятельность. Детям мазали хлеб маслом и повидлом, на перемене давали, а мне не давали, потому что я сын врага народа", - рассказывает Вознюк.

Его село находится на границе с Приднестровьем, и больше всего пожилой волонтер боится увидеть рашистов у себя дома. Поэтому говорит, будет помогать украинской армии сколько станет сил.

"Россия сама не знает, что ей надо. Чего он напал? Потому что мозгов у него нет. Они без Украины все равно, что плуг без лошади", - убежден дедушка.

Ранее, как писал УНИАН, волонтер назвал две "трагические ошибки" Украины в войне с Россией. Победа в первой фазе войны стала возможна благодаря героизму украинских солдат и офицеров, считает мужчина. Враг, напоминает он, не сумел добиться ничего из того, что хотел.

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