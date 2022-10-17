Каждый человек хотел бы жить как можно дольше. Однако увеличить длительность жизни - это не просто отказаться от вредных привычек. Есть еще множество разных факторов, тесно связанных между собой.

Как отмечают специалисты Всемирной организации здравоохранения, образ жизни человека напрямую влияет на продолжительность этой жизни. Поэтому разбираем советы, которые изменят ваше состояние к лучшему.

Какой напиток продлевает жизнь

Вопрос того, что пить, чтоб жить дольше, актуален уже много лет. Во многих странах ведущие учёные по очереди показывают ошеломляющие омолаживающие свойства кофе, чая, молока, красного вина, различных травяных настоек. Все хотят знать как прожить 100 лет и что для этого нужно пить.

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Выяснилось, что обычные кофе и чай помогают человеку продлить его век. К такому заключению пришли эксперты Европейского сообщества кардиологии. Они утверждают, что регулярное употребление указанных напитков в правильных объемах улучшает работу сердца и снижает риск смерти от проблем сердечно-сосудистой системы на 24%.

Что еще можно пить и в каком количестве, чтобы жить дольше:

вода - примерно 2 литра в день (зависит от вашего веса и уровня активности);

кофе - не более 2-х чашек в день (натуральный, без сахара);

вино - около 100-150 мл вина в сутки для женщин и 250-300 мл для мужчин;

чай - не более 5 чашек в день для здорового человека (пожилым людям и тем, кто имеет заболевания - не более 2-3 чашек в сутки).

Как дожить до 100 лет

Многих интересует то, как прожить долго без болезней. Как уточняют эксперты, есть определенные наследственные факторы поколения, при которых лишь у 20-35% людей есть возможность дожить до 100 лет. Если вы соблюдаете некоторые простые правила, организм будет работать правильно, что поможет человеку прожить дольше:

пить минимум 2,5 л воды в течение дня;

сбалансировано питаться, смещая большую часть углеводов в первую половину дня;

практиковать интервальное голодание;

регулярно делать физические упражнения;

периодически делать чек-ап организма;

избегать вредных привычек.

Также стоит двигаться как можно больше. Если у вас есть выбор между тем, чтобы поехать куда-то на машине или дойти туда пешком, лучше отдавать предпочтения пешим прогулкам. Не менее важными являются и эмоции, которые человек испытывает на регулярной основе. Дарите себе радость, делайте мелкие подарки, делайте дни полного отдыха от работы и прочих забот.

Советы долгожителей о здоровье

Американский Forbes провел опрос среди людей в возрасте старше 100 лет касательно их стиля жизни. Они советуют есть зерновые, овощи и рыбу, избегать газированных напитков (даже Колы без сахара), давать себе возможность качественно отдыхать. Также они советуют каждый день ставить себе маленькую цель на завтра, чтобы было ради чего просыпаться.

Напомним, как женщинам одеваться зимой, чтобы выглядеть моложе.

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