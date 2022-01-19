Свой секрет долголетия рекордсмен объяснял просто: "Спокойная жизнь… и никого не обижай".

18 января в Испании умер старейший мужчина планеты - Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия. Он прожил 112 лет и 341 день.

Как сообщается на сайте Книги рекордов Гиннеса, рекорд Сатурнино признали после смерти другого супердолгожителя, 113-летнего Эмилио Флореса Маркеса, в сентябре 2021 года. Сатурнино было 112 лет и 211 дней.

Рекордсмен родился 11 февраля 1909 года в испанском городе Леон. В 1933 году женился. Благодаря своему невысокому росту - всего 1,50 м - избежал участия в гражданской войне 1936 года и вместо этого основал процветающий сапожный бизнес. Кроме того, увлекался игрой в футбол.

В 1937 году пережил авиакатастрофу, когда самолет упал на здание, где он находился. А в мае 2021-го сам пошел делать прививку против COVID-19.

Свой секрет долголетия Сатурнино объяснял просто:

"Спокойная жизнь… и никого не обижай".

У мужчины остались семь дочерей, 14 внуков и 22 правнука.

Как сообщал УНИАН, в 2020 году в Японии умер старейший мужчина на Земле - 112-летний Титецу Ватанабэ.

А в сентябре 2021 года сестры из Японии, прожившие более 107 лет и 300 дней, стали самыми пожилыми ныне живущими близнецами в мире и попали в Книгу рекордов Гиннеса.

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