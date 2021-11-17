Пенсионерка отправляется за рубеж на лечение.

В Одессе загранпаспорт получила 104-летняя горожанка.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной миграционной службы в Одесской области.

Отмечается, что работники Киевского районного отдела в городе Одесса ГУ ГМС в области, выдали паспорт для выезда за границу 104-летней Софии Цуркан.

Женщина является коренной одесситкой и всю свою жизнь жила и работала в Одессе.

"Проблемы со здоровьем привели к необходимости лечения за рубежом. Поэтому дочь Софии Цуркан обратилась в миграционную службу с просьбой оформить выездные документы ее маме", - сказано в сообщении.

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Автор: Лариса Козовая