Военнослужащие украинского национального контингента Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго приняли участие в аэромедицинской эвакуации тяжелораненых военнослужащих подразделений FARDC (Вооруженные Силы ДР Конго).
Об этом сообщается на странице Командования Объединенных сил Вооруженных сил Украины в Facebook.
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"В районе населенного пункта Чаби произошло столкновение между военнослужащими FARDC и незаконными вооруженными формированиями, в результате чего двое военнослужащих FARDC получили огнестрельные ранения", - сообщил командир 18-го отдельного вертолетного отряда полковник Сергей Ващенко.
По его словам, для оказания экстренной медицинской помощи были задействованы два вертолета Ми-8 из состава авиационной группы, базирующейся на аэродроме Бени.
Экипажи украинских вертолетов доставили тяжело раненых военнослужащих в госпиталь Миссии ООН, после чего вернулись к месту расположения.
Сообщается, что всего с начала очередной ротации Украинские вертолетчики выполнили 11 экстренных медицинских эвакуаций с целью спасения раненых и тяжелобольных лиц для оказания им неотложной медицинской помощи.
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