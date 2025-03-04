Также важно знать, за что могут урезать выплаты и на какой срок.

Из-за полномасштабной войны многие украинцы были вынуждены покинуть территорию нашего государства в поисках безопасного места. Большинство из них осели в странах Европейского Союза, в частности, в Германии.

Как подсчитали в ООН, по состоянию на 19 февраля 2025 года в Европе насчитывается более 6,3 млн беженцев из Украины. При этом более 1,2 млн зарегистрированы в ФРГ, что значительно превышает показатели по другим странам.

УНИАН разобрался, сколько платят беженцам в Германии и на что могут рассчитывать наши соотечественники в этой стране.

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Какие выплаты для беженцев с Украины в Германии

В ФРГ существует две программы соцподдержки населения:

Bürgergeld - получают трудоспособные люди после регистрации в Jobcenter.

Sozialhilfe - предназначена для пенсионеров и неработающих людей.

Пособие в Германии для беженцев из Украины не такое, как для перемещенных лиц с других стран, ведь они получают выплаты, которые относятся именно к первой категории.

Рассмотрим, какой размер социальной помощи в Германии для украинцев.

Так, взрослые, которые приезжают одни, а также отцы и матери-одиночки могут рассчитывать на 563 евро.

Супруги-беженцы получают каждый по 506 евро. Если у них есть дети, то им тоже положены деньги. Сумма зависит от их возраста:

подростки 14-17 лет - 471 евро;

дети 6-14 лет - 390 евро;

малыши возрастом до 5 лет - 357 евро.

Таким образом семья из двух взрослых и двух детей может рассчитывать сразу на четыре выплаты. Однако, есть вариант при котором пособие для беженцев в Германии может быть урезано.

Так, Центр занятости может уменьшить размер помощи, если человек не соглашается на приемлемую работу или пропускает встречи. Какие штрафы:

первое нарушение обойдется в 10% от помощи на один месяц;

второе - 20% за два месяца;

третье - 30% за три месяца;

При этом расходы на жилье и отопление не уменьшат даже в этом случае.

Можно не переживать касательно того, сколько месяцев платят пособие беженцам в Германии, поскольку такую помощь могут предоставлять годами.

Стоит отметить, что беженцы после приезда могут воспользоваться центрами первичного приема. Благодаря этому они смогут получить еду, жилье для временного проживания, медицинскую помощь, консультацию юристов.

Зарегистрированные беженцы пользуются временной защитой, которая предусмотрена 24 параграфом Закона о пребывании. Он позволяет нашим согражданам законно находиться в ФРГ, работать, пользоваться соцуслугами, а для детей - получать образование.

Кроме того, вскоре украинские беженцы в Германии смогут воспользоваться услугами первого "Центра единения" (Unity Hub), который откроется в Берлине. Соответствующая декларация о намерениях была подписана в феврале этого года. Вскоре ожидается передача здания под хаб.

В этих центрах наши граждане могут пройти языковые курсы, получить консультационную и интеграционную поддержку, воспользоваться культурными программами. Также там будут предоставлять помощь для возвращения домой.

Ранее УНИАН рассказывал, за что могут депортировать из Германии в Украину.

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