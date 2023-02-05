Сейчас в Украине зарегистрировано 4,8 миллиона внутренне перемещенных лиц.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала, ожидать ли повторную массовую волну беженцев на запад Украины, в связи с возможным новым наступлением российских войск в конце февраля. Свое мнение она высказала в эфире информационного телемарафона.

"Я не думаю, что будет огромная волна. Потому что уже февраль, и мы видим, как планово люди уезжают, эвакуируются. Мы видим Донецкую область, мы видим Херсонскую область, Харьковскую, Запорожскую. Мы говорим именно о тех областях, где может быть больше всего на сегодня риск, что люди будут эвакуироваться массово", - сказала Верещук.

Она отметила, что на сегодня в Украине действуют эвакуационные поезда, которыми могут воспользоваться жители прифронтовых и недавно освобожденных от российских оккупантов территорий для переезда в более безопасные регионы.

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"К примеру, ежедневно во Львов из Херсона прибывает поезд. Также из Херсона едет на Хмельнитчину. Это бесплатные вагоны, которыми люди могут воспользоваться... Поэтому я не думаю, что будет большое перемещение. Но даже если будет, мы контролируем ситуацию, и она будет освоена и системно проходить", - сказала Верещук.

На вопрос, сколько на сегодня есть внутренне перемещенных лиц в Украине, она ответила: "Всего статистически 4 млн 800 тысяч. Но когда мы говорим о тех, кто не зарегистрировался, их около 7 млн. Это очень много", - проинформировала Верещук.

Угроза нового наступления РФ - что известно

Как сообщал УНИАН, 25 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что новое наступление России может начаться через один-два месяца.

По данным Минреинтеграции, в более безопасные регионы Украины уже перемещено более 80 тысяч жителей прифронтовых и недавно освобожденных от российских оккупантов территорий.

С августа 2022 года продолжается обязательная эвакуация из Донецкой области. В более безопасные области Украины уже выехали более 40 тысяч граждан. Кроме того, продолжается эвакуация из деоккупированных территорий. За последние несколько месяцев из Херсонской области выехали почти 17 тыс. человек, из Харьковской – более чем 23 тыс.

2 февраля министр обороны Алексей Резников заявил, что Россия может посвятить новое наступление годовщине полномасштабного вторжения в Украину – 24 февраля.

По данным ГУР, президент России Владимир Путин отдал приказ до марта захватить территории Донецкой и Луганской областей. Поэтому в разведке прогнозируют существенное обострение на фронте.

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