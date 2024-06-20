Известно, что сейчас в Европе насчитывается около 6 миллионов перемещенных украинцев.

К украинским беженцам относятся лучше, чем к людям, которые бежали от других войн и чрезвычайных ситуаций. Об этом заявила ведущая европейская правозащитная группа, которая призвала государства-члены поддерживать всех в равной степени, передает Reuters.

Антирасистская комиссия Совета Европы отметила, что с начала полномасштабной войны в Украине были приложены "достойные восхищения усилия" для поддержки украинцев. Однако там отметили, что отношение к гражданам Украины отличается в зависимости от их этнической принадлежности.

К примеру, условия проживания, которые были предложены ромам с украинским гражданством, были более низкого качества, чем те, что предлагались украинцам в подобной ситуации.

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Также после начала войны Африканский Союз сообщил, что обеспокоен тем, что африканским гражданам в Украине отказывают в праве безопасного пересечения границы.

По информации комиссии, наблюдается также большая разница между качеством центров приема и услуг, которые предоставляют украинцам, беженцам и искателям убежища из других стран.

"Новой нормой должен стать прием всех людей отовсюду так же, как принимали украинцев", - подчеркнул на пресс-конференции исполнительный секретарь ЕКРН Йохан Фристедт.

В то же время у председателя ЕКРН Бертила Коттье спросили, чувствуется ли большая солидарность с украинцами, ведь большинство из них являются белыми, на что он ответил:

"Это не значит, что люди более или менее похожи на украинцев, чем те, кого они принимают: "Когда люди более или менее похожи на тебя, это всегда легче".

В свою очередь комиссия заявила, что всем перемещенным лицам, независимо от их национальности, цвета кожи или религии, должна быть обеспечена надлежащая защита и поддержка.

"По данным ЕКРН, сообщалось об инцидентах на почве антиукраинской ненависти, но в целом публичный дискурс оставался солидарным и направленным на поддержку, а враждебные нарративы, в том числе со стороны политиков, были более распространенными в отношении людей из других частей мира", - отметили в Reuters.

Украинские беженцы в Европе - последние новости

Ранее УНИАН рассказывал, какие страны принимают беженцев из Украины в 2024 году без визы и с выплатами. Среди таких стран есть Польша, Германия, Швеция, Франция и другие.

В свою очередь ряд ведущих немецких политиков настаивают на том, чтобы ограничить льготы для украинских беженцев.

"Вполне возможно, что причина того, что у нас особенно много украинцев в Германии, в отличие от других соседей, таких как, например, Франция, заключается в том, что у нас есть эти высокие социальные выплаты, которых нет ни у кого в Европе", - отметил министр внутренних дел Баден-Вюртемберга на юге Германии Томас Штробль.

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