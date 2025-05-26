Статус украинцев в ЕС определяет Директива о временной защите, принятая в марте 2022 года.

Европейский Союз рассматривает варианты будущего правового статуса тех украинцев, которые выехали за границу из-за начала российско-украинской войны, пишет Euractiv.

Статус украинцев определяется принятой в марте 2022 года ЕС Директивой о временной защите (Temporary Protection Directive – TPD). Она изначально рассматривалась как временное решение для немедленного предоставления коллективной защиты людям, спасающимся от войны.

Изначально предполагалось продление директивы максимум на три года, до марта 2025 года. Позже Еврокомиссия приняла более свободное толкование директивы, что позволило продлить ее срок дополнительно еще на год – до марта 2026 года.

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По словам одного из дипломатов ЕС, сейчас за закрытыми дверями набирают обороты разговоры о "стратегии выхода" из этой ситуации. Государства-члены могут поднять этот вопрос уже 12-13 июня на заседании Совета по вопросам юстиции и внутренних дел.

Эксперты отмечают, что хотя большинство государств-членов поддерживают продление директивы о временной защите, осталось мало правового пространства для такого шага.

"Мы и так ходим по тонкому льду с последним продлением. Прямое прочтение директивы означало бы, что через три года ее действие закончится", – отметил старший политический советник Международного центра по развитию миграционной политики Мартин Вагнер.

Но поскольку этого не произошло, по его словам, необходима "реальная дискуссия об альтернативах и о том, как тем или иным способом выйти из режима временной защиты".

Он также добавил, что теперь ЕС должен разработать стратегию перехода от временной защиты как для тех, кто хочет остаться, так и для тех, кто хочет вернуться.

Одним из сценариев также может быть сужение сферы защиты. Это может означать, что люди, которые вернулись в Украину на постоянное место жительства, не смогут снова претендовать на защиту в ЕС или для них ограничат поддержку.

Украинские беженцы за границей

Директор Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович считает, что украинцы за рубежом настолько увязли в новых жизненных обстоятельствах, что о возвращении уже однозначно речь не идет. По его словам, исследование возможности возвращения украинцев из-за границы является сложным, поскольку сначала респондент отвечает, что настроен вернуться в Украину, а при более глубоком опросе выясняется, что это совсем не так.

В мае сообщалось, что согласно прогнозу Еврокомиссии, постепенное возвращение украинских беженцев из других стран может начаться уже в 2025 году.

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