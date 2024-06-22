Мужчина создал аккаунт в одной из популярных социальных сетей и публиковал там откровенный контент.

Украинец Андрей Таращук заработал 150 тысяч евро на интимных фото своей умершей девушки.

Как сообщает Euronews, мужчина завел OnlyFans-аккаунт своей 29-летней девушке, которая трагически погибла в результате аварии. На этом ресурсе подозреваемый длительное время публиковал интимные фото умершей, сделанные ещё при жизни.

Эти фотографии погибшая присылала мужчине приватно. Об аккаунте случайно узнали друзья девушки. Они обратились в правоохранительные органы.

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Мужчину задержала полиция Польши. Родственники покойной требуют компенсации и заключения для мужчины, однако его скорее всего просто депортируют из страны.

Как украинцы относятся к OnlyFans

Сервис OnlyFans - это платформа из Великобритании, которая преимущественно используется создателями контента для взрослых. Она позволяет подписчикам получать контент от создателей за ежемесячный членский взнос.

Украинские мужчины ответили, встречались ли с женщинами, которые зарабатывают на платформе интимного контента OnlyFans. Мнения разделились. Подробнее - в материале.

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