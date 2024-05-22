Украинские мужчины ответили, встречались ли они с женщинами, которые зарабатывают на платформе интимного контента OnlyFans.
На этот вопрос респонденты ответили в Instagram-опросе dating_andrew. Среди самых частых ответов украинских мужчин такие:
- "Да",
- "Честно говоря, не совсем, потому что, для меня важно, чтобы девушка всю свою сексуальную энергию, всю свою женственность, сохранила в себе, а не на публику",
- "Ну, вряд ли представлял бы, опять же, я женат, поэтому нет",
- "Я не представляю себя в таких отношениях",
- "Нет".
OnlyFans и налоги
Сервис OnlyFans - это платформа из Великобритании, которая преимущественно используется создателями контента для взрослых. Она позволяет подписчикам получать контент от создателей за ежемесячный членский взнос.
В июне 2021 года Верховная Рада приняла закон о "налоге на Google", который, в частности, обязывает интернет-гигантов, работающих в Украине, платить налоги в украинский госбюджет.
По состоянию на 24 мая 2022 года госбюджет Украины пополнился 9 миллионами гривен благодаря OnlyFans.