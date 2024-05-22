Ответы украинских мужчин кардинально отличались друг от друга.

Украинские мужчины ответили, встречались ли они с женщинами, которые зарабатывают на платформе интимного контента OnlyFans.

На этот вопрос респонденты ответили в Instagram-опросе dating_andrew. Среди самых частых ответов украинских мужчин такие:

"Да",

"Честно говоря, не совсем, потому что, для меня важно, чтобы девушка всю свою сексуальную энергию, всю свою женственность, сохранила в себе, а не на публику",

"Ну, вряд ли представлял бы, опять же, я женат, поэтому нет",

"Я не представляю себя в таких отношениях",

"Нет".

OnlyFans и налоги

Сервис OnlyFans - это платформа из Великобритании, которая преимущественно используется создателями контента для взрослых. Она позволяет подписчикам получать контент от создателей за ежемесячный членский взнос.

В июне 2021 года Верховная Рада приняла закон о "налоге на Google", который, в частности, обязывает интернет-гигантов, работающих в Украине, платить налоги в украинский госбюджет.

По состоянию на 24 мая 2022 года госбюджет Украины пополнился 9 миллионами гривен благодаря OnlyFans.

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