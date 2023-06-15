Политтехнолог отметил, что Украина усилит НАТО и станет стержнем европейской безопасности, что понимают и в самом блоке.

Политтехнолог Тарас Загородний заявил, что де-факто Украина уже является членом Североатлантического альянса. Выгоду от вступления Украины в НАТО получат и другие страны, ведь стоит вопрос коллективной безопасности и денег.

Как отметил эксперт в эфире телеканала FREEДОМ, Украина может стать членом НАТО быстрее, чем вступить в ЕС. По его словам, по военной инфраструктуре наша страна уже является участником блока.

"Мы должны понимать, почему в отношении НАТО такая ситуация, такая неоднозначность. Это, прежде всего, боязнь США быть втянутыми в войну против России. Россия активно продвигает эту тему на Западе. То есть это создаст проблемы и Байдену, многим правительствам, в том числе и Старой Европе, потому что пророссийское лобби будет активно качать тему о прямом столкновении с ядерной державой. То есть качать тему войны и тому подобное. Поэтому даже если не пригласят, не дадут сигнал, мы должны понимать, что это не катастрофа для нас. Украина и так является частью НАТО. По военной инфраструктуре мы уже являемся частью НАТО. Нам больше сейчас нужно самолетов, больше оружия, чтобы отражать атаку, чем формальные заявления, что что-нибудь, когда-либо, может быть даже более четкие", – пояснил он.

Политтехнолог уточнил, что если будет сделано соответствующее заявление с конкретным приглашением, "это тоже хорошо, но если его не будет, это не катастрофично". Он также добавил, что Украине нужны не бумажки, а ресурсы, необходимые для освобождения временно оккупированных территорий.

"Дайте больше оружия, чем убеждений в том, что Украина станет членом НАТО. Мы должны понимать, что в НАТО, скорее всего, Украина вступит быстрее, чем в ЕС, поскольку большая часть стран НАТО понимает, что Украина усилит этот блок, станет тем стержнем европейской безопасности. И на это согласятся даже, скрепя сердцем, такие бывшие противники, как Германия, Франция, Италия. Потому что в принципе появление Украины в НАТО им тоже выгодно. Увеличивается количество буферных стран от источника опасности – от России, но и важнен денежный вопрос. Потому что Украина за счет своего военного бюджета из средств налогоплательщиков будет поддерживать армию и безопасность НАТО, в отличие от ЕС, где нужно платить огромные дотации Украине и на восстановление, и чтобы просто выровнять уровни доходов", – резюмировал Загородний, отметив, что этот вопрос денежный и в сфере безопасности. Он также подчеркнул, что уже сейчас можно сказать, что "все страны Восточной Европы категорически "за".

Путь Украины в НАТО: последние новости

В середине июля 2023 года в литовском Вильнюсе состоится саммит НАТО. Заместитель министра обороны Владимир Гаврилов заявил, что на нем Украина получит алгоритм вступления в альянс. По его словам, хотя при принятии решений о вступлении новых государств используется консенсус и существует право вето, он не прогнозирует проблем с принятием решения о членстве Украины в НАТО.

В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что на этом саммите страны-члены блока подтвердят, что будущее Украины с НАТО. Глава альянса подчеркнул, что вопрос временных рамок относительно вступления Украины зависит именно от Украины и всех стран-членов НАТО.

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