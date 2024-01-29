Он призывает Вашингтон продолжить оказывать поддержку украинцам.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на определенном этапе Украину нужно пригласить стать членом Североатлантического Альянса.

В эфире "Fox News Sunday" он заявил, что США, Европа и другие части мира станут более уязвимыми, если Путин получит то, что хочет, поэтому Соединенным Штатам Америки стоит продолжать оказывать помощь украинцам.

"Важно, чтобы Украина получала постоянную поддержку, потому что мы должны понимать, что за этим пристально следят в Пекине. Важно, чтобы Путин не добился своего в Украине. Это придаст силы другим авторитарным державам. Сегодня это Украина, завтра это может быть Тайвань", - сказал он.

Он отметил, что Украина, как любая независимая страна, может выбирать свой путь, поэтому им стоить поддержать ее и пригласить в Альянс "на определенном этапе".

Известно, что уже на этой неделе генсек НАТО должен провести встречу с высокопоставленными представителями Пентагона, чтобы обсудить вопрос о продолжении финансирования Украины.

Членство Украины в НАТО: что известно

В Альянсе неоднократно заявляли, что двери для членства Украины уже открыты, однако она не может стать членом НАТО во время войны.

На июльском саммите в Вильнюсе присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. Незадолго до встречи онпризвал президента США Джо Байдена пригласить страну в НАТО, однако тот сказал, что она "не готова".

На саммите для Украины сняли требование о Плане действий по членству. При этом было сказано, что для получения приглашения необходимо согласие всех членов НАТО и выполнение ряда условий.

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