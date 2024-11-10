Полномасштабная война в Украине против РФ под давлением избранного президентом США республиканца Дональда Трампа может закончиться переговорами, и российский диктатор Владимир Путин способен получить тот кусок украинской территории, который уже оккупировали захватчики.
Таким прогнозом поделился бывший верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, адмирал военно-морских сил США в отставке Джеймс Ставридис в эфире программы Smerconish на канале CNN.
По словам Ставридиса, он надеется, что Трамп сможет положить конец войне украинцев против россиян за 24 часа, как и обещал. Отставной адмирал добавил, что тогда первым проголосует за то, чтобы Трампу предоставили Нобелевскую премию мира.
"…я думаю, что он... окажет давление на обе стороны, чтобы они сели за стол переговоров, и это будет похоже на окончание Корейской войны (1950-1953 год, война между Северной и Южной частью Корейского полуострова, - Ред.)", - сказал собеседник.
Экс-верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил Альянса в Европе отметил, что под контролем Киева останется большая часть украинской территории:
"…к сожалению, в реальном мире Путин в конечном итоге получит около 20% Украины, тот кусок, который он сейчас удерживает, но остальная часть Украины, 80%, все эти ресурсы, подавляющее большинство населения, они останутся демократическими и свободными".
Позже Ставридис ответил на вопрос Newsweek, сколько, по его мнению, могут занять переговоры после того, как Трамп придет к власти. "Переговоры о прекращении огня и окончательном урегулировании займут месяцы. Вступление Украины в НАТО может быть осуществлено за пару лет", - спрогнозировал он.
В то же время отставной адмирал подчеркнул, что США не могут навязать разрешение войны путем переговоров, - об этом должны договариваться украинцы и россияне.
В центре внимания война в Украине - новости, которые уже известны
Во время избирательной кампании Дональд Трамп обещал, что вскоре после победы на президентских выборах быстро урегулирует войну между Украиной и РФ. Трамп в начале ноября победил в избирательной гонке. Его оппонентка - демократ, вице-президент Камала Харрис считает, что под быстрым решением войны в Украине кроится подталкивание Киева к тому, чтобы он сдался.
Западные СМИ раскрывали якобы части "мирного плана" республиканца насчет Украины. По сведениям The Wall Street Journal, в плане якобы говорится о "заморозке" линии боестолкновения без деоккупации территории и отказе Украины от вступления в НАТО на протяжении 20 лет.