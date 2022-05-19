Стоимость новой партии вооружения для Украины от Австралии составляет 60 миллионов долларов.

Правительство Австралии решило передать Украине новую партию бронетранспортеров, а граждане страны собрали 60 паллет медицинской помощи.

Об этом сообщает Australian Defence Magazine.

Новая партия техники для Украины от Австралии состоит из 14 гусеничных бронетранспортеров М113 и 20 бронемашин Bushmaster. Стоимость вооружения составляет 60 миллионов долларов.

"Эта дополнительная помощь в дальнейшем будет поддерживать правительство Украины в его ответе на жестокое и незаконное вторжение России", – написал министр обороны Австралии Питер Даттон в сообщении на его личном сайте.

К тому же жители Австралии собрали 60 паллет медицинской помощи, которую также пришлют в Украину. От имени Австралийского управления радиационной защиты и ядерной безопасности (ARPANSA) и Австралийской организации ядерной науки и технологий в Украину отправятся три паллета оборудования для радиационного мониторинга и средств индивидуальной защиты.

Общий вклад Австралии в поддержку Украины сегодня составляет более 285 миллионов долларов.

Австралия ранее уже предоставила Украине шесть легких буксируемых гаубиц M777 и боеприпасы для гаубиц калибра 155 мм, а также 20 защищенных мобильных транспортных средств Bushmaster, 14 защищенных систем вооружения, военное снаряжение.

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