Марис Пейн отметила, что под ограничения попали российские пропагандисты и некоторые оборонные предприятия Беларуси

Власти Австралии расширили санкционный список лиц, которые поддержали войну Российской Федерации против Украины. Под новые ограничения попал бывший народный депутат от ликвидированной пророссийской политсилы "Оппозиционной партии – За жизнь" Илья Кива.

Об этом сообщила министр иностранных дел Австралии Марис Пейн

Отмечается, что австралийские власти ввели санкции против российских пропагандистов. В списке оказались 11 человек и 12 организаций, в том числе "фабриках троллей". Кроме того, ограничения коснуться российских политиков и силовиков, в частности ЧВК "Вагнера" и "Русское имперское движение", которое набирает боевиков для террористических группировок "ЛДНР".

Также санкции ввели против белорусских оборонных предприятий "Минотор-Сервис" и ОАО "КБ Радар-Управляющая компания "Холдинг РЛС (Радиолокационные системы)". Компании специализируются на сложном оборудовании, которое используют Вооруженные силы Беларуси, поддерживающие российскую армию.

Кто еще попал под санкции Австралии:

исполняющий обязанности министра по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации Александр Чуприян;

первый заместитель директора ФСБ РФ Сергей Королев;

первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ Николай Богдановский.

Как ранее сообщал УНИАН, власти Австралии не остались в стороне, когда Россия развязала полномасштабную войну против Украины. 8 апреля стало известно, что Канберра отправила Киеву первые из 20 бронемашин Bushmaster после того, как президент Владимир Зеленский специально попросил об этом.

11 апреля посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко заявил, что Канберра предоставит Украине дополнительную военную помощь на 20 миллионов долларов, в частности - противотанковое оружие и заряды к нему. Кроме того, австралийские власти активно вводят антироссийские санкции.

Вас также могут заинтересовать новости: