Тегеран уверяет, что он за мир и против войны.

В Иране отрицают, что один из иранских генералов обучал россиян пользоваться "Шахедами" на оккупированной территории Украины. Соответствующее заявление сделал спикер Министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани.

Так, он назвал ложными и "безосновательными" утверждения украинских властей о том, что бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции в 2022 году посещал оккупированные Россией территории Украины и там обучал российских военных. По словам Канаани, эти заявления украинской стороны преследуют "конкретные политические мотивы и цели".

Вместе с тем спикер иранского МИДа отметился циничным утверждением того, что Тегеран занимает "принципиальную позицию" и якобы выступает против войны в Украине, призывает "остановить конфликт и решить споры между Россией и Украиной мирным путем".

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Украина объявила подозрение иранскому генералу

24 августа Офис Генпрокурора Украины заочно объявил подозрение не названному генералу Корпуса стражей исламской революции Ирана.

По данным следствия, в сентябре 2022 года фигурант прибыл в оккупированный Крым во главе делегации иранских инструкторов, которые обучали россиян пользоваться дронами "Shahed-136" и "Mohajer-6", а также "принимали непосредственное участие" в их запуске по целям в Украине.

С учетом "достаточных доказательств" генералу объявили подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины: пособничество в ведении агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц, а такжев нарушения законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами.

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