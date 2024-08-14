Как заявляли иранские СМИ, дальность полета Mohajer-10 составляет около 2000 км.

Российские СМИ сообщают, что 83 страны прислали делегации на выставку "Армия-2024", но только три страны, кроме самой РФ и Ирана, демонстрируют военную технику - Беларусь, Индия и Китай. Об этом пишет Breaking Defense.

Тегеран демонстрирует свою продукцию в собственном павильоне. Там, в частности, можно ознакомиться с новым беспилотником Mohajer-10, который сам Иран называет одним из самых современных беспилотных летательных аппаратов в своем классе.

Mohajer-10 был впервые представлен в прошлом году на выставке в самой Исламской Республике. Он якобы имеет дальность полета 2000 км и может находиться в воздухе 24 часа.

Видео дня

Аппарат способен брать до 300 кг груза, включая боеприпасы и электронное оборудование. Также сообщалось, что Mohajer-10 может развивать скорость 210 км/ч.

Эксперты обращают внимание на то, что Mohajer-10 почти невозможно отличить от хорошо известного американского БПЛА MQ-9 Reaper. Последний впервые поднялся в небо в 2001-м.

Выставка "Армия-2024" - другие новинки

В общем, одну из главных военных выставок РФ можно назвать "неоднозначной", ведь представленные там образцы оказались, мягко говоря, далекими от идеала.

В частности, россияне продемонстрировали ударный дрон "Гром", который оказался очень похожим на старый советский Ту-141 "Стриж", созданный еще в 70-е.

Другой новинкой стал беспилотный катер-камикадзе, внешне похожий на изделия наркокартелей и йеменских хуситов.

Кроме того, россияне продемонстрировали беспилотную САУ, которая фактически оказалась гаубицей Д-30, установленной на дроне-тракторе. Как потом выяснили эксперты, работать самостоятельно она не может.

Вас также могут заинтересовать новости: