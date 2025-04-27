Главная причина того, что Россия стремится запретить вступление Украины в Альянс - вовсе не в опасении наступления НАТО с украинской территории.

Отказ Украине в членстве в НАТО лишь способствует России в подготовке новых агрессивных действий. Об этом заявил европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс в своей заметке в Х.

Он также объяснил, в чем на самом деле главная причина того, что Россия так стремится запретить вступление Украины в Альянс.

"Россия требует "нет НАТО" для Украины. Не потому, что они боятся антироссийского наступления НАТО с украинской территории, а потому, что они боятся, что НАТО защитит Украину от следующей агрессии России. "Нет НАТО" для Украины облегчает России планирование ее следующей агрессии", - подчеркнул еврокомиссар.

Видео дня

Членство Украины в НАТО

Как писал УНИАН, президент США Дональд Трамп после вступления в должность объявил, что Украине нужно забыть о НАТО. Он неоднократно заявлял, что именно из-за стремления страны к вступлению в ряды альянса началась война, которую развязала Россия.

Комментируя слова Трампа, президент Украины Владимир Зеленский ответил, что позиция США относительно членства Украины в НАТО совпадает с желанием РФ.

В то же время генсек НАТО Марк Рютте уверял, что потенциальное вступление Украины в НАТО не является частью мирного соглашения. Также впоследствии стало известно, что вормулювання о членстве Украины в НАТО и о необратимости ее пути в Североатлантический Альянс исключено из нового отчета генсека Марка Рютте за 2024 год.

Вас также могут заинтересовать новости: