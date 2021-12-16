По словам главы МИД, вопрос о будущем членстве Украины в Альянсе будет решаться исключительно при участии Украины и стран-членов НАТО.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что в Организации Североатлантического договора (НАТО) пока не называют год обретения Украиной членства.

Об этом глава МИД сказал во время видеовключения в социальной сети Facebook.

Министр рассказал о встрече президента Владимира Зеленского с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которой обсуждались стратегии евроатлантической интеграции и вопросы, связанные с укреплением Вооруженных сил Украины.

"И там тоже все было очень хорошо, позитивно. Единственный недостаток, скажу честно: год, когда Украина станет членом НАТО, нам не сказали... Хотя мы спрашивали. Но совершенно четко было подтверждено, что дискуссия о том, когда и как Украина станет членом НАТО, - это исключительно дискуссия, которая должна происходить и будет происходить исключительно между Украиной и НАТО. И это ключевое", - подчеркнул Кулеба.

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"Это собственно ответ на все российские упреки и их все эти абсурдные требования, которые они сейчас выдвигают. В очередной раз мы убедились в том, что генеральный секретарь НАТО занимает очень принципиальную позицию по этому вопросу", - добавил он.

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В коммюнике по итогам предыдущего саммита Альянса в Брюсселе 14 июня 2021 года отмечалось, что Украина станет членом НАТО с помощью реализации Плана действий по членству.

Президент США Джо Байден заявлял, что оккупация Россией части украинских территорий не влияет на вступление в НАТО, но Украина должна очиститься от коррупции. Он подчеркивал, что Украина должна соответствовать определенным критериям, чтобы получить ПДЧ. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны НАТО в 2022 году предоставить Украине ПДЧ.

1 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что хочет получить от Запада гарантии невступления Украины в НАТО. 16 декабря генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не пойдет на уступки России в вопросе приближения Украины к членству. По его словам, Украина имеет право на защиту и вместе с НАТО будет определять вопрос членства в Альянсе.

Автор: Виталий Саенко