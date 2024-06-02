Такое ожидание символизирует Белый дом, который неоднократно отставал от развития событий на поле боя ценой жизней украинцев.

На этой неделе Белый дом заявил, что "молниеносно" принял решение о предоставлении Киеву разрешения на использование американского оружия для поражения ограниченных целей на территории России, всего через 17 дней после того, как Украина начала умолять о предоставлении такой возможности. Но для украинцев эти 17 дней ожидания являются символическими в отношении Белого дома, который неоднократно отставал от развития событий на поле боя ценой жизней украинцев, пишет The Washington Post.

Отмечается, новая политика направлена на изменение стратегического баланса в жизненно важном приграничном регионе, где расположен второй по величине город Украины, может открыть путь к более широкому разгрому киевских сил.

В то же время президент США Джо Байден яростно оберегал запрет Украине использовать американскую военную технику для нанесения ударов по территории РФ. Однако для солдат на передовой промежуток времени между 13 мая, когда Украина официально обратилась с просьбой об изменении, и 30 мая, когда американские чиновники дали зеленый свет, стал горьким периодом одних из самых жестоких атак в двухлетней войне. Тысячи людей покинули свои дома, поскольку Кремль воспользовался возможностью наносить удары по украинской территории с российской стороны границы, пишут авторы.

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Теперь украинцы могут использовать предоставленные США ракеты и артиллерию для поражения некоторых российских позиций за линией фронта, что потенциально может помочь Харькову, где фронт в основном стабилизировался. Впрочем, в Киеве, Вашингтоне и других европейских столицах есть сомнения относительно того, будут ли эти изменения достаточными для того, чтобы изменить условия на поле боя или отбросить российские войска назад. Байден все еще отказывается позволить Украине использовать американское оружие для ударов по аэродромам и другим целям в глубине российской территории, говорится в статье.

"Мы просто платим кровью. Вы можете сидеть где-то в офисе в Вашингтоне и 10 минут пить чай, а за 10 минут здесь могут нанести 10 авиаударов и убить десятки людей", – сказал основатель украинской бригады "Хартия" Всеволод Кожемяко.

Предусмотренное наступление

Еще в марте чиновники заметили, что российские войска стягиваются на границе с Харьковом. Интенсивный штурм начался 22 марта. Киев решил не настаивать на изменении правил ведения боевых действий, учитывая то, что помощь США Киеву застряла в Конгрессе. Расчет украинцев на изменение политики изменился в апреле, поскольку атаки усилились, а Палата представителей Конгресса США одобрила предоставление Украине помощи. Почти сразу же Вашингтон начал отправлять оружие, но это произошло слишком поздно. 10 мая Россия начала наступление, и ее войска быстро пересекли северную границу Украины вблизи Харькова.

Россия непрерывно обстреливала украинцев со своей территории из авиации и артиллерии. Украинские военные отмечают, что потерь, которые они понесли, можно было бы избежать, если бы Украина смогла нанести удар по России с помощью американской техники.

Достижение согласия

13 мая, через три дня после начала нового наступления, украинские чиновники официально обратились в Вашингтон с просьбой использовать американскую технику для нанесения ударов вглубь России. В течение 90 минут украинцы во время видеосвязи убеждали трех высших должностных лиц Байдена по вопросам безопасности – советника по национальной безопасности США Джейка Салливана, руководителя Пентагона Лойда Остина и председателя Объединенного комитета начальников штабов Чарльза Брауна-младшего – в необходимости использования американского оружия для ведения ответного огня через границу с Россией. После разговора три американских чиновника согласились, что призыв украинцев имеет смысл и Байдену следует передать соответствующую рекомендацию.

После того, как Блинкен встретился с высшим руководством Украины в Киеве, которое неоднократно обращалось к нему по поводу ужасной ситуации в Харькове, официальные лица в Вашингтоне разработали предложение. 15 мая Салливан отправился в Овальный кабинет, чтобы донести свою позицию Байдену. Президент согласился с призывом ослабить ограничения на использование Украиной американского оружия, но хотел увидеть детали, сообщил высокопоставленный чиновник администрации. "Это было решающим", – сказал он.

Далее речь шла лишь о разработке политики, подготовке к ее реализации и соответствующем выполнении. Президент хотел, чтобы его старшие помощники поработали над рекомендацией, а это заняло еще почти две недели.

По возвращении из Киева в Вашингтон Блинкен подчеркнул президенту серьезность ситуации, сотрудники Пентагона и Белого дома работали в течение выходных, чтобы подготовить более полное предложение. Речь шла о том, что реактивная артиллерия HIMARS с радиусом действия около 50 миль будет разрешена для нанесения ударов по российским военным позициям по ту сторону границы. Но официальные лица согласились, что не будет никаких изменений в политике, запрещающей использование оружия большой дальности, такого как ПТРК, для обстрела России. Новые правила вступили в силу в четверг, 30 мая, а на следующий день Владимир Зеленский публично подтвердил эти изменения.

По словам второго высокопоставленного чиновника администрации, это была "молниеносная скорость" для правительства США. Некоторые бывшие американские чиновники согласились с тем, что эти изменения можно только приветствовать, но назвали их запоздалыми. Учитывая ограничения дальности полета, изменение политики, вероятно, не повлияет на российские атаки с использованием планерных бомб, которые запускаются с бомбардировщиков глубоко на российской территории и которые чрезвычайно трудно перехватить, когда они находятся в воздухе.

Некоторые из самых ярых сторонников Украины говорят, что считают решение Байдена все еще слишком ограничительным. Планерные бомбы оставили шрамы в Харьковской области, в результате массовых взрывов гибнут гражданские и военные. Единственным жизнеспособным решением является либо сбивать самолеты с помощью ограниченных систем ПВО, либо уничтожать их на земле. Но ограничения на использование американских ракет большой дальности, таких как ATACMS, означает, что эти авиабазы находятся вне зоны досягаемости, а в Украине также не хватает средств ПВО.

Кожемяко отметил иронию в том, что среди оружия, которое Вашингтон разрешил украинцам использовать через границу, есть HIMARS, ракетная система, которая стала жертвой российского электронного глушения. По словам Кожемяко, чтобы достичь реальных изменений, нужно, чтобы Вашингтон одобрил использование всего, что у них есть. "Американский президент должен быть храбрым", – подчеркнул украинский военный.

Разрешение США бить по территории РФ

31 мая иностранные СМИ заявили, что президент США Джо Байден разрешил Украине применять американское оружие для ударов по территории России с ограниченной целью защиты Харькова. Позже Государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил разрешение Украине применять американское оружие для ударов по территории РФ.

Украина запустила HIMARS по России уже через несколько часов после разрешения США. После разрешения Штатов на удары по территории РФ Силы обороны нацелили свои HIMARS на российский город Белгород, что в десятках километров к северу от российско-украинской границы.

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