ВСУ удалось размыть северную группировку РФ без необходимости воевать с россиянами улица за улицей в Волчанске.

Российско-украинская война длится уже более двух лет и Белый дом наконец, хоть и с ограничениями, разрешил ВСУ бить по территории страны-агрессора.

Как пишет Forbes, Штаты обеспечивают украинцев высокоточными боеприпасами, в частности авиационными планирующими бомбами, крылатыми ракетами "Гарпун", ракетами M30/31 для высокомобильных ракетно-артиллерийских систем и ракетами оперативно-тактического ракетного комплекса.

ВСУ могли использовать эти снаряды против российских целей на территории Украины. Однако, если они поразили бы объекты внутри России, Белый дом мог отказать в будущей помощи.

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Недавние российские удары по Харькову помогли изменить мнение президента США Джо Байдена. Месяц российских атак привел к перемещению десятков тысяч мирных жителей и убийствам десятков. 25 мая россияне поразили магазин товаров для дома в городе-миллионнике, убив 18 человек.

После разрешения Штатов на удары по территории РФ Силы обороны нацелили свои HIMARS на российский город Белгород, что в десятках километров к северу от российско-украинской границы.

"Это желанный шаг, который позволит нам теперь лучше защитить Украину и украинцев от российского террора и попыток развернуть войну", - написал президент Владимир Зеленский практически перед атакой.

Российские СМИ зафиксировали звуки воздушной тревоги и огненные пуски батарей ПВО, когда украинские ракеты атаковали Белгород. Государственные СМИ утверждали, что было сбито 14 ракет, и есть некоторые обломки ракет на земле.

Пока непонятно, сколько урона нанесла атака и, что более важно, сколько урона было нанесено военным целям. Однако цель ВСУ очевидна. Белгород и прилегающие города являются базой для операций северной группировки войск российской армии, которая с 10 мая атакует украинские приграничные города.

За три недели ожесточенных боев эта группировка РФ дорогой ценой захватила цепь приграничных сел и превратила город Волчанск в поле битвы. Быстрые действия украинских подразделений подкрепления - 36-й бригады морской пехоты, 71-й егерской бригады и элитной 82-й десантно-штурмовой бригады - остановили продвижение врага.

На фоне развертывания боев значение Белгорода только возрастало. В районных больницах столько пострадавших россиян, что местная система здравоохранения "находится в состоянии коллапса", - отмечают в Украинском центре оборонных стратегий.

Кроме того, есть признаки того, что захватчики перегруппировываются для нового нападения. Перемещение войск в городах Грайворон, Борисовка и Пролетарский, что в нескольких километрах к западу от Белгорода, "возможно, свидетельствует о формировании ударной группы в Белгородской области".

Нанося удары по Белгороду и окружающей области, украинцы размыли северную группировку сил без необходимости воевать с россиянами улица за улицей в Волчанске.

Удары по Белгороду

Как писал УНИАН, президент США Джо Байден разрешил Украине использовать переданное американское оружие для ударов по российской территории. Разрешение касается возможности "наносить контрудары через границу".

Независимый аналитик OSINTdefender, писал, что ВСУ уже начали применять американское оружие для ударов по объектам на территории России. Такие выводы он делает, изучив обломки боеприпасов, найденные в Белгородской области и показанные российскими пропагандистами. Аналитик идентифицировал их как управляемые реактивные снаряды GMLRS, запускаемые из M142 HIMARS.

В ГУР вечером 1 июня сообщили, что Россия начала вывозить своих военных из Белгорода.

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