Известно, что недавно российские беспилотники упали на территории стран-членов НАТО.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур призвал НАТО улучшить противовоздушную оборону стран-членов, граничащих с РФ, из-за критической нехватки противоракетных сил и средств дальнего радиуса действия в Альянсе, пишет Bloomberg.

В издании отметили, что способность противостоять баллистическим ракетам является одним из самых больших пробелов в обороне членов Альянса. В частности оружие большой дальности, такое как система Patriot, несколько единиц которой союзники по НАТО передали Украине, также является очень дорогим.

"Очевидно, что приграничные страны находятся в наиболее критической ситуации. Если приграничные страны будут защищены, то, безусловно, Берлин и Париж также будут в значительно большей безопасности", - подчеркнул он в интервью Bloomberg. Видео дня

В материале напомнили, что в июле штаб-квартира НАТО направила своим странам-членам предложения по новым оборонным силам и средствам, принятие которых в масштабах всего Альянса ожидается во второй половине 2025 года.

В частности неотложность получения средств ПВО была объявлена на выходных, когда два российских беспилотника упали на территорию Латвии и Румынии. Тогда в Латвии заявили, что способность страны обнаружить дроны в своем воздушном пространстве является ограниченной. В то же время министр обороны страны Андрис Спрудс призвал к усилению присутствия Альянса во время встречи с высокопоставленными чиновниками НАТО.

В свою очередь министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас предложил расширить полномочия воздушного надзора НАТО в странах Балтии, чтобы позволить истребителям "немедленно взлетать и уничтожать беспилотники".

В то же время на прошлой неделе главнокомандующий вооруженных сил Эстонии Андрус Мерило призвал правительство закупить дополнительные боеприпасы на сумму 1,6 млрд евро, чтобы иметь возможность наносить удары на большие расстояния. По его словам, без этого оружия военный конфликт с РФ будет означать "катастрофические потери", передает ERR.

Российские беспилотники на территории НАТО - что известно

Как писал УНИАН, НАТО может создать щит противовоздушной обороны на восточном фланге, ведь на протяжении войны в Украине были случаи, когда российские ракеты и дроны попадали на территории стран НАТО.

В частности недавно в Румынии недалеко от границы с Украиной обнаружили обломки российского дрона. Румынские чиновники говорят, что территории, где были найдены обломки являются заболоченной местностью за пределами городов, поэтому инфраструктура не повреждена.

Также сообщалось, что в Латвии упал российский беспилотник. Обломки были обнаружены в субботу в Резекненском районе. Тогда полиция начала расследование обстоятельств происшествия.

Вас также могут заинтересовать новости: