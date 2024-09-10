Российские дроны 8 сентября снова нарушила воздушное пространство НАТО. Игнорирование этих атак может привести к эскалации.

С начала войны российские ракеты и беспилотники неоднократно вторгались в воздушное пространство стран-членов НАТО, создавая риск эскалации. Украина призвала НАТО к созданию противовоздушного щита для защиты своих границ и восточной Европы.

Как отмечают в Foreign Policy, утром 8 сентября российский беспилотник пересек воздушное пространство Румынии, что вызвало немедленную реакцию со стороны румынских сил обороны, которые подняли в небо истребители F-16 для мониторинга. На следующий день беспилотник иранского типа Shahed со взрывчаткой, запущенный из Беларуси, разбился в Латвии неподалеку от города Резекне. Это не единичные случаи: с начала войны российские ракеты и беспилотники неоднократно нарушали воздушное пространство стран НАТО, таких как Польша, Латвия и Румыния.

Украина пытается активизировать действия своих союзников и призвала НАТО сбивать ракеты и дроны, летящие в сторону стран Альянса через территорию Украины. На первый взгляд, это может показаться вмешательством НАТО в конфликт, однако речь идет лишь о защите собственного воздушного пространства союзников.

Видео дня

Идея создания многонациональной системы противовоздушной обороны на территории Польши, Румынии и Словакии является частью инициативы European Sky Shield Initiative (ESSI). Эта инициатива была основана в октябре 2022 года под лидерством Германии в ответ на вторжение России в Украину. Ее основная цель - укрепление коллективной обороны стран НАТО через совместное приобретение и использование систем противовоздушной и противоракетной обороны.

В течение войны были случаи, когда российские ракеты и дроны попадали в объекты на территории НАТО, что повышает риск применения Статьи 5 - положения о коллективной обороне Альянса. Щит противовоздушной обороны помог бы избежать таких кризисных ситуаций, предупреждая дальнейшие провокации со стороны России.

На сайте Atlantic Council пишут, что эксперты предупреждают, что регулярное вторжение без всякой реакции может стать сигналом для Кремля об отсутствии сопротивления со стороны НАТО, что может спровоцировать еще большую эскалацию. Создание системы противовоздушной обороны может усилить сдерживание и уменьшить риск серьезных инцидентов.

Российские силы на территории НАТО

Российские дроны нарушили воздушное пространство Латвии и Румынии в ночь с 7 на 8 сентября 2024 года во время атаки на Украину. Дроны, типа "Шахед", залетели на территорию Румынии, и были обнаружены их обломки. Министерство обороны Румынии подтвердило этот инцидент, что стало еще одним напоминанием о том, что российская агрессия выходит за пределы Украины. В Латвии один из дронов также попал на территорию страны со стороны Беларуси и был сбит

Вас также могут заинтересовать новости: