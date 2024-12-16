Это были самые сильные удары по прибрежному региону Сирии с 2012 года.

В ночь на понедельник, 16 декабря, авиация Израиля осуществила серию мощных авиаударов по военным объектам в сирийском портовом городе Тартус. Там расположена важная военно-морская база РФ и судоремонтный завод, передает The Times of Israel.

Израильские самолеты нацелились на ряд объектов в Тартусе и сирийской провинции Латакия. Пилоты попали в объекты, связанные с российскими военными, в частности базу, которую использовали военно-морские силы РФ, а также на военный судоремонтный завод.

"Израильские военные самолеты нанесли удары по ряду объектов, включая подразделения ПВО и склады ракет класса "земля-земля", сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, и это были самые сильные удары по прибрежному региону Сирии с 2012 года", - пишет издание.

Видео дня

В то же время в сети появились фото и видео мощных ударов по Тартусу. На кадрах видно, что израильские удары были разрушительными.

Военные базы РФ в Сирии - что известно

Как сообщал УНИАН, база в сирийском Тартусе нужна РФ, чтобы размещать там, в частности ракетоносители, и держать в напряжении весь регион во время режима диктатора Башара Асада, который недавно был свергнут.

По словам представителя Военно-морских сил ВС Украины Дмитрия Плетенчука, никто не гарантировал, что в любой момент агрессор не нанесет удары по объектам в Сирии или в Африке. РФ держала на Тартусе разнообразные единицы. Среди них две подводные лодки и надводный носитель из состава Черноморского флота РФ.

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