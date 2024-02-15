ВВП Великобритании сократился на 0,3% в четвертом квартале прошлого года.

Экономика Великобритании во второй половине 2023 года впала в рецессию, что снова побудило лейбористов говорить о неэффективности правительства Риши Сунака. Об этом сообщает Reuters.

Согласно официальным данным, валовой внутренний продукт Великобритании сократился на 0,3% за три месяца к декабрю прошлого года. Спад в четвертом квартале оказался глубже, чем считали экономисты, прогнозировавшие снижение на 0,1%.

Фунт стерлингов ослабел по отношению к доллару и евро. Инвесторы увеличили свои ставки на то, что Банк Англии снизит процентные ставки в этом году, а бизнес призвал правительство к большей помощи в бюджетном плане, который должен быть представлен 6 марта.

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Если ситуация в экономике не изменится, это ударит по рейтингу Риши Сунака, который и так не на высоте. Согласно декабрьским опросам, Лейбористская партия сохраняет значительное преимущество над консерваторами Сунака: 45% потенциальных избирателей поддерживали тогда лейбористов, тогда как тори поддерживали только 23% избирателей.

Страдает не только экономика Британии

Британская ситуация не уникальна. Если говорить о странах-членах G7, то экономика ФРГ чувствует себя даже хуже - несмотря на то, что Германия вытеснила Японию из тройки крупнейших экономик мира. Удар по экономике островного государства в последнем квартале прошлого года нанес слабый внутренний спрос.

В то же время Германия - страна с наибольшей экономикой в ЕС - пережила тяжелый год, но 2024 будет не лучше. Свою негативную роль сыграли энергетические трудности, проблемы с инфраструктурой, спад глобального спроса и отставание в гонке за доминирование электромобилей.

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